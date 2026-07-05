Вэнс назвал контрнаступ ВСУ летом 2023 года стратегической катастрофой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Украина не должна проводить наступательные операции. В интервью The Times он дал негативную оценку украинскому контрнаступлению лета 2023 года, назвав его «стратегической и тактической катастрофой», хотя, по его словам, «практически весь западный мир, включая Байдена, подталкивал украинцев к масштабному контрнаступлению».