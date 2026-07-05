Вэнс назвал контрнаступ ВСУ летом 2023 года стратегической катастрофой

«Если вы помните лето 2023 года, тогда главным спором было, должна ли Украина предпринять крупное контрнаступление, которое, как теперь ясно задним числом, оказалось стратегической и тактической катастрофой», — сказал вице-президент США.
Вэнс заявил, что сейчас США поддерживают оборонительную позицию Украины. Он добавил, что администрация Трампа сделала ставку на то, что украинцы должны максимально сосредоточиться на обороне, поскольку «обороняться легче, чем наступать».
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал огромный военный потенциал России и зависимость Украины от поддержки Запада. Он заявил, что Ключевое значение для Киева имеет иностранная военная помощь и отметил, что без технологического прорыва в сфере дронов перелома на фронте не будет.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.