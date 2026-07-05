Politico: Трамп превратил НАТО в прибыльный бизнес для США

Как сообщает Politico, ключевой темой предстоящей встречи станет повышение военных бюджетов государств-членов НАТО и наращивание закупок вооружений у США. Американская сторона рассчитывает на дальнейшее увеличение оборонных расходов партнерами, а также на их более активное вовлечение в поддержку оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.
Ранее Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос о необходимости доведения оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Кроме того, он допускал возможность пересмотра участия США в альянсе при условии недостаточного вклада союзников. «США тратят на НАТО больше всех и получают от этого меньше всех», — заявлял американский лидер.
На фоне этих заявлений европейские государства продолжают увеличивать закупки вооружений в Америке и обсуждают возможность организации лицензионного производства американских систем на своей территории, отмечает Politico. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее подчеркивал, что подобные заказы способствуют поддержанию занятости в США и формируют значительный объем контрактов для американской оборонной промышленности.
Опрошенные изданием европейские дипломаты полагают, что предстоящий саммит в Анкаре, вероятно, будет носить преимущественно практический характер. По их мнению, встреча сосредоточится на финансовых и оборонных обязательствах, а не на стратегическом расширении повестки альянса.