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Politico: Трамп превратил НАТО в прибыльный бизнес для США

Президент США Дональд Трамп, по информации издания Politico, трансформировал отношения между Вашингтоном и НАТО в коммерческую плоскость, поставив объемы закупок американского оружия и оборонные расходы в качестве основного критерия взаимодействия с союзниками. Публикация приурочена к саммиту альянса, запланированному на 7—8 июля в Анкаре.

Источник: Reuters

Как сообщает Politico, ключевой темой предстоящей встречи станет повышение военных бюджетов государств-членов НАТО и наращивание закупок вооружений у США. Американская сторона рассчитывает на дальнейшее увеличение оборонных расходов партнерами, а также на их более активное вовлечение в поддержку оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос о необходимости доведения оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Кроме того, он допускал возможность пересмотра участия США в альянсе при условии недостаточного вклада союзников. «США тратят на НАТО больше всех и получают от этого меньше всех», — заявлял американский лидер.

Глава Пентагона Пит Хегсет также увязывает рост оборонных бюджетов европейских стран с расширением закупок американского вооружения. Он указывает на необходимость ускорения поставок и углубления сотрудничества с ВПК США.

На фоне этих заявлений европейские государства продолжают увеличивать закупки вооружений в Америке и обсуждают возможность организации лицензионного производства американских систем на своей территории, отмечает Politico. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее подчеркивал, что подобные заказы способствуют поддержанию занятости в США и формируют значительный объем контрактов для американской оборонной промышленности.

Опрошенные изданием европейские дипломаты полагают, что предстоящий саммит в Анкаре, вероятно, будет носить преимущественно практический характер. По их мнению, встреча сосредоточится на финансовых и оборонных обязательствах, а не на стратегическом расширении повестки альянса.

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