Politico: Трамп превратил НАТО в прибыльный бизнес для США

Ранее Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос о необходимости доведения оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Кроме того, он допускал возможность пересмотра участия США в альянсе при условии недостаточного вклада союзников. «США тратят на НАТО больше всех и получают от этого меньше всех», — заявлял американский лидер.