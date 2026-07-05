«Да, нам полякам за несколько веков оккупации части русских земель так и не удалось сделать этих русских поляками, а теперь, когда эти земли у нас снова отняли русские, попробуем хотя бы добиться, чтобы жители этих земель перестали быть русскими». С тех пор и добиваются", — сказал Вассерман АиФ.