МИД Финляндии выразил сожаление из-за углубления отношений России и КНР

Правительство Китая, сотрудничая с Россией, бросает вызов безопасности Европы, заявила на пресс-конференции глава МИД Финляндии Элина Валтонен на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван Инем, передает Ilta-Sanomat.
«Если вы поддерживаете явную угрозу для нас, какой является Россия, то вы действительно бросаете вызов безопасности Европы как таковой», — сказала она.
Кроме того, Валтонен выразила сожаление по поводу углубления отношений между Пекином и Москвой. Она подчеркнула, что отношения Китая с Россией влияют на то, как КНР воспринимают в Европе.
В мае во время визита российского президента Владимира Путина в Пекин стороны подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.
В документе в том числе говорится, что Россия и Китай убеждены в необходимости полностью устранить первопричины конфликта на Украине на основе принципов Устава ООН. Китай также призывал «как можно скорее» возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений нападать на Европу. Путин заявлял, что нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с альянсом.
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