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ERR: США практически полностью вывели войска из Эстонии

США практически полностью вывели свой военный контингент с территории Эстонии, на данный момент в республике остались преимущественно обслуживающие подразделения. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации на сайте ERR, «США почти полностью вывели войска из Эстонии на фоне пересмотра военного присутствия в Европе… На территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих… Сейчас в стране осталась лишь небольшая часть персонала — в основном обслуживающие подразделения».

В мае министр обороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя приостановку ротации войск США в Польше, заявлял, что американский контингент в Эстонии пока сохраняется, однако в будущем нельзя исключать никаких изменений.

По словам Певкура, сложившаяся ситуация связана с плановой летней ротацией. При этом точные сроки возвращения новых подразделений пока не определены. «Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут», — заявил он.

В июне агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что европейские государства не способны заместить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон намерен сократить.

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