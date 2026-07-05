ERR: США практически полностью вывели войска из Эстонии

По словам Певкура, сложившаяся ситуация связана с плановой летней ротацией. При этом точные сроки возвращения новых подразделений пока не определены. «Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут», — заявил он.