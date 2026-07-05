ERR: США практически полностью вывели войска из Эстонии

Как отмечается в публикации на сайте ERR, «США почти полностью вывели войска из Эстонии на фоне пересмотра военного присутствия в Европе… На территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих… Сейчас в стране осталась лишь небольшая часть персонала — в основном обслуживающие подразделения».
В мае министр обороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя приостановку ротации войск США в Польше, заявлял, что американский контингент в Эстонии пока сохраняется, однако в будущем нельзя исключать никаких изменений.
По словам Певкура, сложившаяся ситуация связана с плановой летней ротацией. При этом точные сроки возвращения новых подразделений пока не определены. «Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут», — заявил он.
В июне агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что европейские государства не способны заместить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон намерен сократить.