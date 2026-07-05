Глава Rheinmetall счел, что Меркель сделала ВПК Германии «изгоем»

До начала конфликта на Украине власти Германии фактически отстранили национальную оборонную промышленность от госполитики и сделали ее «изгоем» заявил на саммите по безопасности газеты WELT глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, передает издание.
По словам Паппергера, бывший канцлер Ангела Меркель считала, что Германия сможет рассчитывать на США в случае кризиса. «Канцлер Ангела Меркель говорила нам: “Вы нам, по сути, не нужны. Если возникнет проблема, мы позвоним американцам”, — сказал он.
«Нас сделали “изгоем”. Поскольку мы были экспортной отраслью, нас фактически не хотели видеть в Германии», — добавил глава Rheinmetall.
Он также отметил, что после начала конфликта на Украине Германия резко увеличила военные расходы: правительство Олафа Шольца создало специальный фонд на €100 млрд, а кабинет Фридриха Мерца позднее одобрил пакет заимствований на €500 млрд, предусматривающий в том числе расходы на оборону. На этом фоне акции Rheinmetall с 2022 года выросли более чем на 1000%, а выручка — с €6,41 млрд до €9,94 млрд.
Паппергер также призвал ускорить принятие решений в оборонной сфере. По его словам, компания построила артиллерийский завод стоимостью €500 млн, но получила заказ лишь на 200 тыс. снарядов. Он также указал на нехватку долгосрочных контрактов и заявил, что производство вооружений следует развивать не только в Германии, но и в других странах Европы.
Германия добивается от США разрешения на расширение производства американских вооружений на своей территории, стремясь закрыть дефицит вооружений и сохранить вовлеченность Вашингтона в европейскую безопасность, писала ранее в этом месяце Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, обсуждаются совместные проекты немецкой и американской оборонной промышленности, включая возможный выпуск ракет Tomahawk и PAC-3 для систем Patriot. Минобороны ФРГ подтвердило углубление кооперации, включая участие Rheinmetall в производстве компонентов для F-35 и сотрудничество MBDA с Raytheon по ракетам Patriot.
Как отмечает FT, ключевая цель Германии — компенсировать возможное снижение американского военного присутствия в Европе. По данным издания, США уже вывели около 5 тыс. военнослужащих из ФРГ, а Берлин рассматривает дополнительные закупки систем Typhon и расширение доступа к американским вооружениям.
Ранее глава Rheinmetall заявлял, что Германия увеличила выпуск боеприпасов до уровней, превышающих показатели США, на фоне переориентации части промышленности на оборонный сектор.
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