Глава Rheinmetall счел, что Меркель сделала ВПК Германии «изгоем»

Он также отметил, что после начала конфликта на Украине Германия резко увеличила военные расходы: правительство Олафа Шольца создало специальный фонд на €100 млрд, а кабинет Фридриха Мерца позднее одобрил пакет заимствований на €500 млрд, предусматривающий в том числе расходы на оборону. На этом фоне акции Rheinmetall с 2022 года выросли более чем на 1000%, а выручка — с €6,41 млрд до €9,94 млрд.