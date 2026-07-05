Днем над Россией сбили 116 беспилотников

Силы ПВО перехватили днем 5 июля 116 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны в «Максе».
Аппараты уничтожены в период с 8:00 до 20:00 мск. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областями, а также над московским регионом и Крымом.
О перехвате с начала суток более десятка БПЛА на подлете к Москве сообщал мэр Сергей Собянин. Об уничтожении одного дрона написал глава Воронежской области Александр Гусев.
В Белгородской области из-за детонации дрона ранения получил глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, сообщил региональный оперштаб.
По данным Минобороны, ночью 5 июля над российскими регионами перехватили 71 БПЛА.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».