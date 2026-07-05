Белый дом сообщил о предстоящей встрече Трампа и Зеленского в Анкаре

Кроме того, у президента США запланирована встреча с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шаарой. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля.
Накануне, 4 июля, Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Последний сообщил, что они с республиканцем договорились продолжить диалог лично на саммите в Анкаре. По словам украинского лидера, они обсудили «текущую ситуацию на фронте и в дипломатии».
В тот же день состоялся телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который продлился почти полтора часа, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. «Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня», — сказал Ушаков.
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