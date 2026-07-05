Белый дом сообщил о предстоящей встрече Трампа и Зеленского в Анкаре

Накануне, 4 июля, Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Последний сообщил, что они с республиканцем договорились продолжить диалог лично на саммите в Анкаре. По словам украинского лидера, они обсудили «текущую ситуацию на фронте и в дипломатии».