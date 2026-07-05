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CNN: Трамп и Зеленский проведут переговоры на саммите НАТО

Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Мероприятие состоится 7 и 8 июля.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.

Как уточняется в сообщении, запланирована также встреча Трампа с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Саммит НАТО состоится в турецкой Анкаре 7 и 8 июля.

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