CNN: Трамп и Зеленский проведут переговоры на саммите НАТО

Как уточняется в сообщении, запланирована также встреча Трампа с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Саммит НАТО состоится в турецкой Анкаре 7 и 8 июля.
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