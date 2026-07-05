Согласно обновлённой интерактивной карте украинского аналитического портала DeepState, населённый пункт Гуляйполе в Запорожской области перешёл под контроль российских подразделений. На том же ресурсе зафиксировано отступление украинских формирований на западные рубежи от города.
Утрата этого населённого пункта датирована в системе DeepState 27 июня. Помимо этого, аналитики отметили перемещение российских сил в северо-западном направлении от Гуляйполя, в частности вблизи сёл Зеленое и Святопетровка.
Примечательно, что официальное заявление Минобороны России о переходе Гуляйполя под контроль прозвучало ещё 28 декабря 2025 года. В этот же день части группировки «Центр» заняли ещё 4 населённых пункта в ДНР: Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное.
Официальный Киев до сих пор не подтвердил потерю этого города.
Укрепления ВСУ попали в зону поражения ВС РФ под Гуляйполем.
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