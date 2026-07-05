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Украинский DeepState сдал Гуляйполе: карта показала новые рубежи

Согласно обновлённой интерактивной карте украинского аналитического портала DeepState, населённый пункт Гуляйполе в Запорожской области перешёл под контроль российских подразделений. На том же ресурсе зафиксировано отступление украинских формирований на западные рубежи от города.

Согласно обновлённой интерактивной карте украинского аналитического портала DeepState, населённый пункт Гуляйполе в Запорожской области перешёл под контроль российских подразделений. На том же ресурсе зафиксировано отступление украинских формирований на западные рубежи от города.

Утрата этого населённого пункта датирована в системе DeepState 27 июня. Помимо этого, аналитики отметили перемещение российских сил в северо-западном направлении от Гуляйполя, в частности вблизи сёл Зеленое и Святопетровка.

Примечательно, что официальное заявление Минобороны России о переходе Гуляйполя под контроль прозвучало ещё 28 декабря 2025 года. В этот же день части группировки «Центр» заняли ещё 4 населённых пункта в ДНР: Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное.

Официальный Киев до сих пор не подтвердил потерю этого города.

Укрепления ВСУ попали в зону поражения ВС РФ под Гуляйполем.

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