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FT: Разведка США помогает ВСУ прокладывать маршруты дронов для ударов по России

Financial Times, ссылаясь на источники, информирует о роли американской разведки в координации ударов ВСУ по инфраструктурным объектам в России. По информации издания, американская сторона предоставляет украинским войскам данные, в том числе касающиеся наиболее подходящих маршрутов для осуществления атак.

«Свою роль также сыграла американская разведка, которая помогла Киеву наметить оптимальные маршруты для беспилотников», — говорится в публикации.

Западные аналитики считают, что украинские дроны перешли от отдельных атак на нефтяную инфраструктуру к системной стратегии. Цель — ослабление энергетической, логистической и промышленной систем РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее констатировал, что конфликт фактически перерос в войну, поскольку за Украиной стоят такие страны, как Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США. Он также указал на ухудшение динамики для ВСУ на фронте. По мнению Пескова, это стало причиной усиления атак киевского режима на российскую инфраструктуру.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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