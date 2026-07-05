«Свою роль также сыграла американская разведка, которая помогла Киеву наметить оптимальные маршруты для беспилотников», — говорится в публикации.
Западные аналитики считают, что украинские дроны перешли от отдельных атак на нефтяную инфраструктуру к системной стратегии. Цель — ослабление энергетической, логистической и промышленной систем РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее констатировал, что конфликт фактически перерос в войну, поскольку за Украиной стоят такие страны, как Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США. Он также указал на ухудшение динамики для ВСУ на фронте. По мнению Пескова, это стало причиной усиления атак киевского режима на российскую инфраструктуру.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.