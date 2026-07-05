FT: Разведка США помогает ВСУ прокладывать маршруты дронов для ударов по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее констатировал, что конфликт фактически перерос в войну, поскольку за Украиной стоят такие страны, как Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США. Он также указал на ухудшение динамики для ВСУ на фронте. По мнению Пескова, это стало причиной усиления атак киевского режима на российскую инфраструктуру.