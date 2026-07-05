Страны НАТО истерично укрепляют восточный фланг в ожидании конфликта с Россией

Командир пограничного округа Северной Карелии полковник Матти Питкянийтти сравнил соседство с РФ со сном рядом с медведем, подчеркнув необходимость предельной осторожности. Финляндия при населении 5,6 миллиона человек способна мобилизовать почти 870 тысяч резервистов, а к 2031 году этот показатель планируется довести до миллиона. Глава оборонного комитета Юкка Копра заявил, что Хельсинки счастлив состоять в альянсе, но осознаёт: первый удар страна примет в одиночку. Военные расходы здесь намерены поднять до 5% ВВП к 2035 году, а главным преимуществом по-прежнему считают труднопроходимую местность с густыми лесами и глубоким снегом.