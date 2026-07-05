CNN: Трамп проведёт встречу с Зеленским на саммите НАТО в Турции

Ранее Life.ru писал о темах, которые планируют поднять на саммите НАТО. Среди них — угрозы для Европы и дальнейшая судьба Украины.
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НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше