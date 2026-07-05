Массовые протесты против саммита НАТО захлестнули города Турции

В Стамбуле одновременно прошли две масштабные демонстрации. В европейской части города, в районе Таксим, шествие организовали активисты Турецкой коммунистической партии. В азиатской части, в Ускюдаре, против саммита выступили члены Ассоциации турецкой молодёжи, партии Vatan и других организаций. Участники несли плакаты с требованиями выхода Турции из НАТО и недопущения использования военных баз альянса на территории страны, звучали лозунги против империализма.