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Массовые протесты против саммита НАТО захлестнули города Турции

В воскресенье в Стамбуле и ряде других городов Турции состоялись массовые акции протеста против проведения саммита НАТО. Мероприятие, напомним, запланированного на 7−8 июля в Анкаре.

Источник: Life.ru

В Турции прошли протесты против саммита НАТО © X / Solcu Gazete.

В Стамбуле одновременно прошли две масштабные демонстрации. В европейской части города, в районе Таксим, шествие организовали активисты Турецкой коммунистической партии. В азиатской части, в Ускюдаре, против саммита выступили члены Ассоциации турецкой молодёжи, партии Vatan и других организаций. Участники несли плакаты с требованиями выхода Турции из НАТО и недопущения использования военных баз альянса на территории страны, звучали лозунги против империализма.

Протестные акции также охватили Анкару, Измир, Самсун, Чанаккале и другие города. В столице полиция задержала несколько активистов, сообщили в пресс-службе Турецкой коммунистической партии.

Ранее глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил, что саммит НАТО в Анкаре станет ключевой площадкой для обсуждения угроз Евроатлантике, оборонных бюджетов и ситуации на Украине. Заседание проведёт президент Эрдоган 8 июля, а накануне состоятся приёмы и двусторонние встречи.

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