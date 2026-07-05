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Шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Запорожской области

Шесть жителей Васильевского округа Запорожской области пострадали в результате атаки беспилотника, сообщает пресс-служба регионального минздрава в «Максе».

Источник: РБК

Шесть жителей Васильевского округа Запорожской области пострадали в результате атаки беспилотника, сообщает пресс-служба регионального минздрава в «Максе».

«Они были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности», — говорится в сообщении.

Как написал глава региона Евгений Балицкий, в Васильевке дрон сбросил боеприпас на сотрудников МЧС России по Запорожской области, которые тушили пожар. Ранения получил старший пожарный, его доставили в больницу. Повреждена пожарная автоцистерна.

Запорожская область регулярно подвергается атакам. 3 июля беспилотник ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке. Погибли пять человек, еще 18 получили ранения разной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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