Китайский пастор Цзинь Мингри освобожден из тюрьмы после вмешательства Трампа

Церковь «Сион» была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1,5 тыс. прихожан. В 2018 году деятельность «Сиона» была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн, и тогда на службы собирались до 10 тыс. человек.