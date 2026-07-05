Американцы вывели почти все свои войска из Эстонии

Ещё в мае министр обороны Эстонии Ханно Певкур допускал возможность изменения численности американских сил, хотя тогда он заверял, что контингент пока остаётся. Однако теперь на фоне пересмотра военного присутствия США в Европе ситуация кардинально изменилась. Если ранее на территории Эстонии находилось от 500 до 700 военнослужащих США, то сейчас их число значительно сократилось.