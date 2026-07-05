Более 1 млн человек вознесли молитвы о Хаменеи в главной мечети Тегерана

Если учитывать и тех, кто остался на улицах и площадях вокруг Мосалле, общее число собравшихся может достигать нескольких миллионов. Один из участников, Мостафа Гадири, заявил, что Иран никогда не сдастся перед мировым гнётом и высокомерием, будет побеждать и отомстит за пролитие крови верховного лидера.