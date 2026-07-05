Le Parisien: из музея во Франции украли драгоценности на €4 млн

Ограбление произошло около 5:30 по местному времени (4:30 мск). По словам собеседника издания, несколько человек в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с ювелирными изделиями. Всего воры похитили 20 ювелирных изделий из хрусталя. Точная сумма ущерба еще уточняется. Источник отметил, что воры, судя по всему, «были хорошо осведомлены» о том, какие предметы более ценны.