Большая часть американских военных покинула Эстонию на неопределенный срок, пишет ERR.
Ранее на юге страны, на военной базе Тапа и в лагере Ридо недалеко от границы с Россией, располагался контингент США численностью 500−700 человек, сейчас там осталась лишь небольшая часть персонала — в основном обслуживающие подразделения.
Речь идет о плановой летней ротации, однако она приостановлена до окончательного решения по присутствию Вооруженных сил США в Европе — как ожидается, его могут принять в течение полугода.
«Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Ранее стало известно, что Вашингтон также выводит своих солдат и технику из Литвы, где ранее было размещено более тысячи американских военнослужащих. По информации Bloomberg, США планируют сократить число своих разведывательных и ударных беспилотников в Европе на 75−100%.
Ранее Германия и Нидерланды открыли военный командный центр в Эстонии.