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Большая часть американских военных покинула Эстонию

Численность контингента США в Эстонии сократилась с 500−700 до менее 100 человек, пишет ERR.

Источник: Аргументы и факты

Большая часть американских военных покинула Эстонию на неопределенный срок, пишет ERR.

Ранее на юге страны, на военной базе Тапа и в лагере Ридо недалеко от границы с Россией, располагался контингент США численностью 500−700 человек, сейчас там осталась лишь небольшая часть персонала — в основном обслуживающие подразделения.

Речь идет о плановой летней ротации, однако она приостановлена до окончательного решения по присутствию Вооруженных сил США в Европе — как ожидается, его могут принять в течение полугода.

«Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Ранее стало известно, что Вашингтон также выводит своих солдат и технику из Литвы, где ранее было размещено более тысячи американских военнослужащих. По информации Bloomberg, США планируют сократить число своих разведывательных и ударных беспилотников в Европе на 75−100%.

Ранее Германия и Нидерланды открыли военный командный центр в Эстонии.

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