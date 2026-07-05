CNN: Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО

В рамках саммита НАТО, который пройдет в столице Турции, запланирована беседа между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Эту информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на данные из американской администрации.
Как уточняется в материале, Трамп намерен провести отдельные переговоры с Зеленским, а также обсудить вопросы с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.
Мероприятие стран Североатлантического альянса состоится в Анкаре 7 и 8 июля.
До этого глава департамента коммуникаций при турецком президенте Бурханеттин Дуран в посте отметил, что ключевыми пунктами повестки на ближайшем саммите станут проблемы безопасности в евроатлантической зоне, ситуация вокруг Украины и укрепление южного фланга блока.