Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте и фон дер Ляйен: ЕС больше не может полагаться на США в обороне

Время, когда Европа могла отдать свою оборону «на аутсорсинг» — то есть перепоручить ответственность за свою безопасность США — закончилось, считают генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйен.

Источник: Reuters

В воскресенье бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано, и призвал европейские страны НАТО повысить свои расходы на оборону и тем самым, по его словам, попытаться предотвратить выход из альянса США.

«Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать… Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена», — говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте для издания Economist.

Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, а ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше