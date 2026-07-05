FT рассказала о помощи США с ударами дронов ВСУ по России

Разведка Соединенных Штатов помогла Украине определить оптимальные траектории беспилотников для ударов по России и обойти российское ПВО. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.
Ранее газета уже писала, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли нанести удары в том числе по окрестностям Москвы.
Россия осуждает любую военную помощь Киеву во время конфликта. Президент России Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов 23 июня заявил, что Украине помогает «весь Запад», но тот не готов наносить удары со своей территории, понимая перспективу ответа России. Путин также связывал удары Украины по гражданской инфраструктуре России с попыткой «раскачать» общество.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля заявил, что специальная военная операция на Украине превратилась в «настоящую войну», поскольку за Киевом стоят западные страны: «и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон».
В позиции президента США Дональда Трампа по Украине, как писал Bloomberg, на саммите G7 во Франции произошел сдвиг. Если после встречи с Путиным в Анкоридже республиканец призывал Киев к уступкам, то позже его позиция по расстановке сил в конфликте сблизилась с европейской. FT отмечал, что изменение позиции Трампа по Украине наблюдают и в Киеве.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что противоречивые суждения из Белого дома сначала о нейтральной позиции, а потом о поддержке Украины сигнализируют о переходе конфликта из «войны Байдена» в «войну Трампа». Позже российский дипломат заявлял, что Европе сложно «перевербовать» Трампа на свою сторону, так как он «человек самостоятельный» Сам президент США заявлял, что ждет взаимных компромиссов как от Москвы, так и от Киева.