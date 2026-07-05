FT рассказала о помощи США с ударами дронов ВСУ по России

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что противоречивые суждения из Белого дома сначала о нейтральной позиции, а потом о поддержке Украины сигнализируют о переходе конфликта из «войны Байдена» в «войну Трампа». Позже российский дипломат заявлял, что Европе сложно «перевербовать» Трампа на свою сторону, так как он «человек самостоятельный» Сам президент США заявлял, что ждет взаимных компромиссов как от Москвы, так и от Киева.