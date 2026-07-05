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Фицо: НАТО не обяжет страны блока финансировать Киев после саммита в Анкаре

Премьер-министр Словакии рассказал, что об этом ему сообщил генсек альянса Марк Рютте.

БРАТИСЛАВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в декларации НАТО по итогам саммита в Анкаре не будет содержаться обязательство для государств — членов блока финансово поддерживать Украину. Видеозапись выступления главы правительства выложена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Фицо проинформировал, что направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, в котором сообщил, что «Словакия, как это было и в случае [предоставления Киеву] Евросоюзом [кредита в €90 млрд], не будет принимать участие ни в каком подобном финансовом механизме, который бы был создан на саммите в Анкаре».

Премьер получил письменный ответ от Рютте. «Генеральный секретарь однозначно сказал, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины», — отметил Фицо.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7 и 8 июля. Словацкую делегацию, в состав которой войдет премьер, возглавит, как проинформировали словацкие СМИ, президент республики Петер Пеллегрини.

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