Фицо: НАТО не обяжет страны блока финансировать Киев после саммита в Анкаре

Фицо проинформировал, что направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, в котором сообщил, что «Словакия, как это было и в случае [предоставления Киеву] Евросоюзом [кредита в €90 млрд], не будет принимать участие ни в каком подобном финансовом механизме, который бы был создан на саммите в Анкаре».