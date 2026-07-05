Фицо: НАТО не обяжет страны блока финансировать Киев после саммита в Анкаре

БРАТИСЛАВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в декларации НАТО по итогам саммита в Анкаре не будет содержаться обязательство для государств — членов блока финансово поддерживать Украину. Видеозапись выступления главы правительства выложена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Фицо проинформировал, что направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, в котором сообщил, что «Словакия, как это было и в случае [предоставления Киеву] Евросоюзом [кредита в €90 млрд], не будет принимать участие ни в каком подобном финансовом механизме, который бы был создан на саммите в Анкаре».
Премьер получил письменный ответ от Рютте. «Генеральный секретарь однозначно сказал, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины», — отметил Фицо.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7 и 8 июля. Словацкую делегацию, в состав которой войдет премьер, возглавит, как проинформировали словацкие СМИ, президент республики Петер Пеллегрини.