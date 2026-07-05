Фицо заявил, что референдум о лишении его выплат завершился полным фиаско

Напомним, в Словакии 4 июля открылись избирательные участки для голосования на референдуме, который затрагивает вопрос пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо, а также возможное восстановление специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью. Для легитимности волеизъявления требовалась явка свыше 50% граждан, однако на участки пришло лишь около 15% избирателей. Всего в списках числится 4,33 миллиона человек, поэтому для успеха требовалось участие минимум 2,2 миллиона граждан. Поскольку минимальный порог явки не был преодолён, результаты голосования не имеют юридической силы.