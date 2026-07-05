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Фицо заявил, что референдум о лишении его выплат завершился полным фиаско

Словацкий премьер Роберт Фицо назвал состоявшийся референдум о лишении его права на пожизненные выплаты «полным фиаско». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, который транслируется телеканалом ta3.

Источник: Life.ru

Фицо заявил, что инициатива оппозиции была продиктована ненавистью. Он также отметил, что вопросы, вынесенные на референдум, не требовали всенародного голосования, поскольку их можно было решить путём принятия соответствующих законов в парламенте.

По словам премьер-министра, средства, направленные на организацию референдума, были потрачены впустую. В качестве подтверждения своей оценки он указал на крайне низкую явку, назвав её свидетельством полного провала инициативы и «полным фиаско».

Напомним, в Словакии 4 июля открылись избирательные участки для голосования на референдуме, который затрагивает вопрос пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо, а также возможное восстановление специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью. Для легитимности волеизъявления требовалась явка свыше 50% граждан, однако на участки пришло лишь около 15% избирателей. Всего в списках числится 4,33 миллиона человек, поэтому для успеха требовалось участие минимум 2,2 миллиона граждан. Поскольку минимальный порог явки не был преодолён, результаты голосования не имеют юридической силы.

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