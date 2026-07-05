Reuters: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует связаться с главой российского государства Владимиром Путиным после того, как 8 июля обсудит на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США высокого ранга.