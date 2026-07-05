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Reuters: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции

По данным агентства, президент США считает очень срочным попытаться положить конец украинскому конфликту.

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует связаться с главой российского государства Владимиром Путиным после того, как 8 июля обсудит на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США высокого ранга.

«Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным», — говорится в материале.

По словам американского чиновника, слова которого приводятся в публикации, Трамп планирует поговорить с Зеленским о том, как можно «прекратить войну». «Президент считает очень срочным попытаться положить этому конец», — добавило должностное лицо США.

Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, Путин в телефонном разговоре с Трампом отметил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта на основе российских подходов. Он добавил, что президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7−8 июля.

Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на запросы ТАСС относительно разговора лидеров.

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