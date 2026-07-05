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США приостановили поиски военного, пропавшего в Аравийском море

США приостановили поиски пропавшего в Аравийском море военного.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американские военно-морские силы приостановили поиски пропавшего в Аравийском море на этой неделе военнослужащего, заявило Центральное командование ВМС США.

Первого июля CENTCOM сообщило о том, что американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море, трое из четырех членов экипажа спасены, а четвертого ищут.

«Военно-морские силы США приостановили активные поиски моряка, приписанного к вертолетной эскадрилье морской авиации (HSC) 5», — говорится в публикации.

Отмечается, что поиски проводились более 102 часов на территории площадью более 36 тысяч квадратных километров.

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