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Джонсон предупредил об угрозе прихода коммунистов в американскую власть

Спикер палаты представителей предупредил об угрозе коммунизма на выборах в США.

ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон предупредил об угрозе прихода «коммунистов» в американскую власть по результатам выборов.

«Мы больше не говорим в ходе избирательного периода о противостоянии здравого смысла сумасшествию. Теперь это здравый смысл против коммунизма. И всем пора проснуться», — сказал Джонсон в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, конкуренцию на выборные должности республиканцам составляют «марксисты, коммунисты и социалисты». Демократы в законодательных органах, как заявил Джонсон, понимают угрозу, но ничего не могут сделать.

«Это угроза, которую мы раньше не видели в рамках наших избирательной системы. Варвары у ворот», — сказал Джонсон.

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