Более 100 человек задержали в Турции на протестах против НАТО

Левые движения также организовали протесты против НАТО в Стамбуле, отмечает Reuters. В марше Турецкого народного фронта, прошедшем от площади Таксим до дворца Долмабахче, приняли участие несколько сотен активистов. Две отдельные акции состоялись в районе Кадыкёй. Столкновений протестующих с полицией в Стамбуле зафиксировано не было, отмечает агентство.