Франция испытывает боевых роботов для армии будущего

На части огромного военного полигона Сен-Сир-Коэткидан в департаменте Морбиан будущих молодых офицеров сухопутных войск в этот июльский день сменила разношерстная группа гражданских специалистов и военных чинов — все они собрались для третьего этапа испытаний проекта Pendragon, сообщает Le Point.
Командование по вопросам будущих боевых действий (CCF) и промышленные партнеры. Цель — представить летом 2027 года роботизированное боевое подразделение из десятка наземных роботов и около шестидесяти дронов, способное взять на себя часть задач пехотной роты или кавалерийского эскадрона.
«То есть вместо того, чтобы подвергать риску 120−130 солдат, мы будем задействовать роботов и дроны, которыми дистанционно будут управлять около пятнадцати военных в тылу», — пояснил подполковник Кристоф, отвечающий за тактическую составляющую проекта.
Большинство наземных роботов — колесные, весом от двух до трех тонн, с тепловым двигателем: разработчики объясняют это тем, что заправиться и снова вступить в бой можно быстрее, чем перезарядить электродвигатель.
В перспективе платформы смогут нести разное вооружение — от пулеметов до дистанционно управляемых боеприпасов, а в воздухе им будут помогать разведывательные и ударные дроны.
Ранее в Татарстане на параде представили боевых роботов.