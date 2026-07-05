Фицо: референдум о лишении пожизненных выплат закончился фиаско

Референдум, в рамках которого поднимался вопрос о лишении премьера Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат, закончился провалом.
Об этом сам политик сказал в эфире телеканала ТА3.
«Явка была катастрофически низкой, это полное фиаско», — подчеркнул он.
Явка на референдуме о лишении Фицо выплат составила 15,87%. В связи с этим его не могут признать действительным.
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