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Фицо: референдум о лишении пожизненных выплат закончился фиаско

Референдум, в рамках которого поднимался вопрос о лишении премьера Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат, закончился провалом.

Источник: RT на русском

Референдум, в рамках которого поднимался вопрос о лишении премьера Словакии Роберта Фицо пожизненных выплат, закончился провалом.

Об этом сам политик сказал в эфире телеканала ТА3.

«Явка была катастрофически низкой, это полное фиаско», — подчеркнул он.

Явка на референдуме о лишении Фицо выплат составила 15,87%. В связи с этим его не могут признать действительным.

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