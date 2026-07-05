В футбольной ассоциации Бельгии потрясены решением ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего США

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) прокомментировала решение Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
«Королевская бельгийская футбольная ассоциация потрясена решением ФИФА признать игрока сборной США Фоларина Балогуна имеющим право принять участие в матче США — Бельгия. В целях защиты законных прав всех команд-участниц и сохранения фундаментальных принципов честной игры, как на нынешнем чемпионате мира, так и на будущих турнирах, ассоциация изучает все возможные варианты дальнейших действий», — приводит заявление RBFA журналист Бен Джейкобс.
5 июля стало известно, что ФИФА отложила одноматчевую дисквалификацию форварда США Балогуна.
Таким образом, он сможет принять участие в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии.
Напомним, что Балогун был удалён за наступ на голеностоп боснийца Тарика Мухаремовича.
Ранее сообщалось, что Белый дом напрямую попросил ФИФА отложить дисквалификацию форварда Балогуна.