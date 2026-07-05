В футбольной ассоциации Бельгии потрясены решением ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего США

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация потрясена решением ФИФА признать игрока сборной США Фоларина Балогуна имеющим право принять участие в матче США — Бельгия. В целях защиты законных прав всех команд-участниц и сохранения фундаментальных принципов честной игры, как на нынешнем чемпионате мира, так и на будущих турнирах, ассоциация изучает все возможные варианты дальнейших действий», — приводит заявление RBFA журналист Бен Джейкобс.