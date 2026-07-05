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Венесуэла выразила благодарность РФ за поздравление с Днем независимости

Глава МИД страны Иван Хиль Пинто подчеркнул, что боливарианская республика высоко ценит постоянную поддержку и готовность России протянуть руку помощи.

КАРАКАС, 5 июля. /ТАСС/. Венесуэла выразила благодарность России за послание по случаю Дня независимости республики и поддержку в преодолении последствий разрушительного землетрясения.

«От имени уполномоченного президента [Венесуэлы] Делси Родригес и венесуэльского народа выражаем глубокую благодарность за послание силы и стойкости, которое направила нам братская Россия в связи с 215-й годовщиной независимости», — указал министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто в Telegram-канале.

Послание России поступило в период, когда Венесуэла сталкивается с последствиями стихийного бедствия, отметил глава МИД. Он подчеркнул, что боливарианская республика высоко ценит постоянную поддержку и готовность России протянуть руку помощи, когда республика нуждается в этом сильнее всего.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По официальным данным на 4 июля, в результате стихийного бедствия погибли 2 954 человек, ранения получили 16 592 человека, в ходе поисково-спасательных операций удалось вызволить из-под завалов 6 462 человека. 1 июля в Венесуэле объявлен семидневный национальный траур по жертвам стихийного бедствия.

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