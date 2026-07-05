Освобождены Константиновка и ещё 12 населённых пунктов: итоги СВО за неделю

Первый оборонительный рубеж протяжённостью более 30 км и глубиной до 8 км представлял собой сплошную систему из траншей и ходов сообщения, противотанковых рвов, малозаметных препятствий и взрывных заграждений. Второй рубеж длиной 35 км был оборудован по периметру Константиновки с опорой на каскад водохранилищ и включал в себя более 30 км подземных коммуникаций, связанных в единую сеть.