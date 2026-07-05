Освобождены Константиновка и ещё 12 населённых пунктов: итоги СВО за неделю

Главным событием минувшей недели стало освобождение Константиновки в ДНР. Кроме того, ВС РФ освободили или взяли под контроль ещё 12 населённых пунктов в четырёх регионах. Минобороны также сообщило о нанесении массированного удара по объектам украинского ВПК, в том числе в Киеве и Киевской области.
3 июля президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединённой группировки войск, где начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов доложил ему об освобождении города Константиновка в ДНР. Это важный укрепрайон ВСУ с населением около 78 тыс. человек.
По информации Минобороны, штурмовые подразделения Южной группировки войск поначалу провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Это позволило изолировать гарнизон ВСУ. В дальнейшем ВС РФ развили наступление в городской черте и выбили противника из Константиновки. Общая площадь перешедшей под российский контроль территории превысила 66 кв. км.
Как уточнил командующий группировкой войск «Юг» генерал-лейтенант Сергей Медведев, город освобождали подразделения 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, 4-й мотострелковой бригады во взаимодействии с подразделениями 103-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии.
В данный момент ВС РФ проводят зачистку городских кварталов от мелких разрозненных групп противника, которые ещё укрываются в подвалах, добавил Медведев.
Владимир Путин отметил, что Константиновка по своим масштабам сопоставима с областным центром Сумской области. Если в Сумах насчитывается около 30 тыс. зданий, то в Константиновке — 20,5 тыс.
«Взятие Константиновки войсками Южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам в Донбассе, является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики», — заявил президент России.
«Продолжают наступление».
На следующий день во время брифинга для журналистов начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской рассказал подробности освобождения Константиновки.
По его словам, киевский режим начал создавать в этом городе хорошо укреплённую систему оборонительных позиций ещё в 2014 году и активно продолжил наращивать эту работу после потери Артёмовска (Бахмута) в 2023-м.
Оборонительные рубежи строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, десяти промышленных зон и 12 прилегающих к городу населённых пунктов.
«Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 км траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города», — отметил Рудской.
Первый оборонительный рубеж протяжённостью более 30 км и глубиной до 8 км представлял собой сплошную систему из траншей и ходов сообщения, противотанковых рвов, малозаметных препятствий и взрывных заграждений. Второй рубеж длиной 35 км был оборудован по периметру Константиновки с опорой на каскад водохранилищ и включал в себя более 30 км подземных коммуникаций, связанных в единую сеть.
«В самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укреплённых узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и десять заводов. В целом Константиновка была наиболее укреплённым и эшелонированным районом обороны ВСУ. Она являлась одним из четырёх “городов-крепостей” наряду со Славянском, с Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе», — констатировал Сергей Рудской.
Российские войска в Константиновке.
РИА Новости.
На удержание Константиновки и её окрестностей ВСУ бросили семь бригад численностью до 15,5 тыс. боевиков. За время операции по освобождению города Киев потерял около 13,5 тыс. солдат, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1,4 тыс. автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь установок РСЗО.
«В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки “Центр” с целью овладения следующим узлом обороны — населённым пунктом Дружковка», — заключил Сергей Рудской.
«Противник сидит по подвалам».
Помимо Константиновки, за прошедшую неделю ВС РФ выбили врага ещё из 12 населённых пунктов. Так, в Днепропетровской области были освобождены Богодаровка и Александровка, в ДНР — Малиновка, Пискуновка и Василевка, а в Запорожской области — Ровное, Лесное и Копани. Кроме того, в Харьковской области российские военные установили контроль над селом Украинским, Шийковкой, Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой.
На завершающей стадии находится операция по освобождению города Красный Лиман в ДНР. Как сообщало МО РФ 2 июля, в настоящий момент российские подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населённого пункта.
Для срыва ротации и снабжения боевиков в городе российская авиация уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населённого пункта Маяки. В свою очередь, штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии уже ведут наступление в направлении Голубых озёр, которые находятся северо-западнее Красного Лимана.
Ранее командир 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Узор рассказал, что организованной обороны ВСУ в городе уже нет.
«Противник сидит по подвалам и не высовывается. Организованной обороны у него точно нет. Да и очаговой её уже назвать нельзя. Они сидят просто наблюдательными постами, в бой не вступают», — отметил Узор.
Массированный удар по ВПК.
На прошлой неделе ВС РФ сообщили о нанесении по тыловым объектам Украины массированного удара высокоточным оружием большой дальности. Были поражены цели в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.
Российским ударам, в частности, подверглось киевское предприятие «Радионикс». Это ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет Fire Point 7 и Fire Point 9, управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет.
Ещё одна цель массированного удара — «Научно-производственная компания “Атлон Авиа”, которая обеспечивает ВСУ беспилотниками большой дальности Ан-196 “Лютый”, дронами “Магура УА”, а также рядом других БПЛА и барражирующих боеприпасов.
Кроме того, были поражены сборочное предприятие ГП «Антонов», «Киевский радиозавод», предприятие «Киев-25», транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка», склад горюче-смазочных материалов «Киев-3» и газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий ВПК.
«Сбито более 500 воздушных целей».
В ночь на 4 июля российская ПВО пресекла попытку ВСУ нанести комбинированный удар по территории РФ с применением ракет «Фламинго», американских РСЗО HIMARS и БПЛА большой дальности. Как констатировали в Минобороны России, с помощью этой атаки Зеленский намеревался отвлечь внимание общества и зарубежных спонсоров от последствий российского удара по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке.
«В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО было сбито более 500 воздушных целей, в том числе десять крылатых ракет большой дальности “Фламинго”, девять реактивных снарядов HIMARS производства США в Белгородской области, а также 494 БПЛА большой дальности», — сообщили в МО РФ.
Отмечается, что уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России.
Всего за июнь ВС РФ перехватили над российскими регионами около 13 тыс. воздушных целей ВСУ, производством и обеспечением запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию.
«Попытка В. Зеленского нанести ущерб гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий Вооружённых сил Российской Федерации», — заключили в Минобороны.