СК начал проверку после остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде

Следователи начали процессуальную проверку после остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде, где в кабинах оказались заблокированы люди.
«По данному факту следователем… организовано проведение процессуальной проверки по ст. 238 УК», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Нижегородской области.
В ведомстве уточнили, что проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщило, что спасатели приступили к эвакуации людей с остановившейся канатной дороги в Нижнем Новгороде.