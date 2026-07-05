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СК начал проверку после остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде

Следователи начали процессуальную проверку после остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде, где в кабинах оказались заблокированы люди.

Следователи начали процессуальную проверку после остановки канатной дороги в Нижнем Новгороде, где в кабинах оказались заблокированы люди.

«По данному факту следователем… организовано проведение процессуальной проверки по ст. 238 УК», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщило, что спасатели приступили к эвакуации людей с остановившейся канатной дороги в Нижнем Новгороде.

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