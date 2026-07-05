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Венесуэла поблагодарила Россию за поздравление с Днём независимости

Венесуэла выразила благодарность России за поздравление с Днём независимости республики и поддержку в преодолении последствий разрушительного землетрясения.

Венесуэла выразила благодарность России за поздравление с Днём независимости республики и поддержку в преодолении последствий разрушительного землетрясения.

«От имени уполномоченного президента Делси Родригес и венесуэльского народа выражаем глубокую благодарность за послание силы и стойкости, которое направила нам братская Россия», — указал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в своём Telegram-канале.

Ранее МИД Венесуэлы выразил благодарность России за гуманитарную помощь, направленную в страну после разрушительного землетрясения.

Кроме того, директор Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки в Венесуэле Луис Хавьер Руис в беседе с РИА Новости заявил, что стратегическое партнёрство Москвы и Каракаса носит долгосрочный характер, что подтверждается решением России направить гуманитарную помощь после разрушительных землетрясений.

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