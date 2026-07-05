В Калининграде водитель сбил женщину с двумя детьми, один ребёнок погиб

Об этом в MAX сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в заявлении.
Женщину с дочерью госпитализировали.
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