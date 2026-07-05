Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде водитель сбил женщину с двумя детьми, один ребёнок погиб

В Калининграде водитель Mercedes наехал на мать с двумя детьми, один ребёнок погиб.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в MAX сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Женщину с дочерью госпитализировали.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше