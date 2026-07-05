Bild: распространение нутрий в Германии угрожает экосистеме и дамбам

Стремительное распространение нутрий в Германии создаёт угрозу для местной экосистемы и безопасности противопаводковых дамб.
Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные Германского охотничьего союза (DJV).
«Эти животные разрушают тростниковые заросли и тем самым ставят под угрозу существование многих видов птиц, рыб и амфибий. Кроме того, они подрывают дамбы», — говорится в публикации.
В связи с этим немецкие охотники называют ситуацию настоящим «нашествием».
По данным DJV, в охотничьем сезоне 2024—2025 годов в Германии добыли более 130 тыс. нутрий — на 14,5 тыс. больше, чем годом ранее.
Представитель союза Торстен Райнвальд заявил, что для сдерживания распространения инвазивного вида необходимо продолжать массовый отстрел животных.