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Дмитрий Медведев призвал США разобраться «с бардаком в своем доме»

Власти США не имеют права навязывать другим государствам свою волю. Об этом в воскресенье, 5 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Власти США не имеют права навязывать другим государствам свою волю. Об этом в воскресенье, 5 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале политик задался вопросом, является ли Вашингтон примером для подражания для других стран.

По его словам, «любое государство — и маленькое, и огромное — сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно».

— У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме, — написал Медведев в публикации.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил, что страна вновь «отправит в небытие» серп и молот, которые являются одним из символов коммунизма.

Кроме того, американский лидер выразил мнение, что европейские государства, принимая преступников из стран третьего мира, рискуют сами приблизиться к их уровню.

Тем временем США постепенно прекращают принимать иностранных граждан, которые обращаются к стране для получения политического убежища.

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