Кандидат в президенты Франции Филипп назвал ситуацию с госдолгом катастрофой

Французский экс-премьер-министр и кандидат в президенты Эдуар Филипп назвал ситуацию с госдолгом катастрофической.
«Каждый раз, когда нужно выбирать, мы жертвуем будущим. Долг — катастрофический», — заявил Филипп, выступая на митинге, кадры с которого показал телеканал BFMTV.
В конце прошлого месяца госдолг Франции обновил антирекорд, превысив €3,5 трлн.
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