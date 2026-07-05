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Кандидат в президенты Франции Филипп назвал ситуацию с госдолгом катастрофой

Французский экс-премьер-министр и кандидат в президенты Эдуар Филипп назвал ситуацию с госдолгом катастрофической.

Французский экс-премьер-министр и кандидат в президенты Эдуар Филипп назвал ситуацию с госдолгом катастрофической.

«Каждый раз, когда нужно выбирать, мы жертвуем будущим. Долг — катастрофический», — заявил Филипп, выступая на митинге, кадры с которого показал телеканал BFMTV.

В конце прошлого месяца госдолг Франции обновил антирекорд, превысив €3,5 трлн.

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