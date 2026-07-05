Дёмин пропустит матч «Бруклина» с «Милуоки» в Летней лиге НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин сообщил, что не сможет принять участие в матче Летней лиги НБА против «Милуоки Бакс».
«Сегодня не играю! Решение тренерского штаба. Информацию по следующей игре сообщу позже», — написал Дёмин в своём Telegram-канале.
5 июля «Бруклин» проиграл «Сакраменто Кингз» в матче Летней лиги НБА.
Лучшим игроком на площадке в составе гостей стал Дёмин, завершивший игру с 23 очками, семью подборами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что российский баскетболист «Далласа» Всеволод Ищенко пока не получил визу в США.