Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS News: жителей штата Колорадо эвакуируют из-за крупного лесного пожара

Жителей американского штата Колорадо эвакуируют из-за лесного пожара, который продолжает распространяться в районе города Ледвилл.

Жителей американского штата Колорадо эвакуируют из-за лесного пожара, который продолжает распространяться в районе города Ледвилл.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местные власти.

«Власти выпустили новые распоряжения об эвакуации и подготовке к эвакуации», — сообщает телеканал.

По данным CBS News, за последние сутки площадь пожара увеличилась примерно на 1 тыс. акров, или около 404 га.

Как отмечает телеканал, пожар начался 28 июня и к настоящему времени охватил около 1,6 тыс. га.

Локализовать его удалось лишь на 1%, причина возгорания пока не установлена.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти сообщил, что на юге Франции начали эвакуацию около 15 тыс. человек из-за масштабного природного пожара.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше