CBS News: жителей штата Колорадо эвакуируют из-за крупного лесного пожара

Жителей американского штата Колорадо эвакуируют из-за лесного пожара, который продолжает распространяться в районе города Ледвилл.
Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местные власти.
«Власти выпустили новые распоряжения об эвакуации и подготовке к эвакуации», — сообщает телеканал.
По данным CBS News, за последние сутки площадь пожара увеличилась примерно на 1 тыс. акров, или около 404 га.
Как отмечает телеканал, пожар начался 28 июня и к настоящему времени охватил около 1,6 тыс. га.
Локализовать его удалось лишь на 1%, причина возгорания пока не установлена.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти сообщил, что на юге Франции начали эвакуацию около 15 тыс. человек из-за масштабного природного пожара.