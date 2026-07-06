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Трамп проведет переговоры с Путиным после встречи с Зеленским в Турции

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским в Турции, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

«Трамп, вероятно, поговорит с Путиным после разговора с Зеленским», — передает агентство со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Ранее телеканал CNN информировал, что американский лидер встретится с главой киевского режима на полях саммита НАТО. Мероприятие состоится в Анкаре 7 и 8 июля.

В ночь на воскресенье по инициативе американской стороны состоялись полуторачасовые телефонные переговоры Путина и Трампа. В ходе беседы обсуждались ситуация в зоне СВО и посредничество США в украинском конфликте.

Верховный главнокомандующий представил реальную обстановку на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. Он также вновь указал на стремление завершить конфликт дипломатическими методами с учетом принципиальных для Москвы вопросов.

Глава Белого дома, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию, отметив, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в российскую столицу в любое удобное время.

Данный разговор стал четвертым для лидеров с начала года. Стороны договорились о повторном созвоне в ближайшее время.

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