Трамп проведет переговоры с Путиным после встречи с Зеленским в Турции

«Трамп, вероятно, поговорит с Путиным после разговора с Зеленским», — передает агентство со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Ранее телеканал CNN информировал, что американский лидер встретится с главой киевского режима на полях саммита НАТО. Мероприятие состоится в Анкаре 7 и 8 июля.
В ночь на воскресенье по инициативе американской стороны состоялись полуторачасовые телефонные переговоры Путина и Трампа. В ходе беседы обсуждались ситуация в зоне СВО и посредничество США в украинском конфликте.
Верховный главнокомандующий представил реальную обстановку на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. Он также вновь указал на стремление завершить конфликт дипломатическими методами с учетом принципиальных для Москвы вопросов.
Глава Белого дома, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию, отметив, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в российскую столицу в любое удобное время.
Данный разговор стал четвертым для лидеров с начала года. Стороны договорились о повторном созвоне в ближайшее время.