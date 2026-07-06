Фицо: итоговый документ саммита НАТО не обязывает альянс помогать Украине

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что итоговая декларация саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7−8 июля, не будет содержать обязательств для стран-участниц по финансированию Украины. По его словам, соответствующие разъяснения он получил в письменной форме от генерального секретаря альянса Марка Рютте.