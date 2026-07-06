Фицо: итоговый документ саммита НАТО не обязывает альянс помогать Украине

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что итоговая декларация саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7−8 июля, не будет содержать обязательств для стран-участниц по финансированию Украины. По его словам, соответствующие разъяснения он получил в письменной форме от генерального секретаря альянса Марка Рютте.
Фицо отметил, что ранее уведомил руководство НАТО о позиции Братиславы относительно отказа участвовать в финансовых механизмах, связанных с военной поддержкой Киева. При этом словацкий премьер подчеркнул, что страна готова продолжать гуманитарную помощь, однако не намерена финансировать поставки вооружений или иные меры, способствующие продолжению конфликта.
Глава словацкого правительства добавил, что Словакия выступает за поддержку людей, нуждающихся в помощи, но считает недопустимым участие в инициативах, связанных с военными расходами Украины. По его мнению, гуманитарные меры должны оставаться приоритетом вместо дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее сообщалось, что итогом саммита НАТО в Турции может стать резкое сокращение военного финансирования со стороны США и их военного присутствия в Европе.