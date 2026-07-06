УВЗ: Т-80 объединил в себе лучшее от передовых образцов советского танкостроения

В УВЗ отметили, что газотурбинная силовая установка была главным, но не единственным отличием танка Т-80. В отличие от дизеля, газотурбинный двигатель запускается и готов к принятию нагрузки через три минуты при самой экстремальной отрицательной температуре. Газотурбинный двигатель танка создает меньший уровень вибрации, что положительно сказывается как на физическом состоянии экипажа, так и на работоспособности сложных оптико-механических систем. В итоге вероятность попадания в цель при стрельбе из танка типа Т-80 выше по сравнению с дизельным танком с аналогичными вооружением и системой управления огнем.