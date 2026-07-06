УВЗ: Т-80 объединил в себе лучшее от передовых образцов советского танкостроения

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Танк Т-80, принятый на вооружение в 1976 году, объединил в себе лучшее от передовых образцов отечественного танкостроения. Об этом сообщили ТАСС в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») по случаю 50-летия принятия на вооружение этой боевой машины.
«В танках типа Т-80 в 1970−80-е годы было собрано все самое лучшее из того, что могли хотя бы в ограниченных количествах на тот момент дать отечественные заводы — материалы, система управления огнем, комплекс управляемого вооружения. Т-80 проектировался как танк предельных параметров для отечественной промышленности, постоянно совершенствовался в процессе серийного производства, что обеспечило необходимый модернизационный потенциал», — подчеркнули в концерне.
В УВЗ отметили, что газотурбинная силовая установка была главным, но не единственным отличием танка Т-80. В отличие от дизеля, газотурбинный двигатель запускается и готов к принятию нагрузки через три минуты при самой экстремальной отрицательной температуре. Газотурбинный двигатель танка создает меньший уровень вибрации, что положительно сказывается как на физическом состоянии экипажа, так и на работоспособности сложных оптико-механических систем. В итоге вероятность попадания в цель при стрельбе из танка типа Т-80 выше по сравнению с дизельным танком с аналогичными вооружением и системой управления огнем.
В УВЗ также отметили, что "его двигатель не заглохнет, встретив препятствие при преодолении рвов, на переправе, при попадании в тяжелые дорожные условия, даже если танк упрется в стену.
Кроме того, добавили в УВЗ, на опытном образце танка Т-80 был применен прицел наводчика с лазерным дальномером, впоследствии внедренный на танках типа Т-64 и Т-72.