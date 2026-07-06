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Роспотребнадзор запускает горячую линию по платному образованию

Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей платных образовательных услуг начнёт работу 6 июля.

Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей платных образовательных услуг начнёт работу 6 июля.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Горячая линия продлится до 17 июля.

Специалисты проконсультируют граждан о порядке заключения договоров, оплате и возврате средств. Также они помогут оформить претензии к образовательным организациям.

«С 6 по 17 июля Роспотребнадзор проведёт всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг», — говорится в сообщении.

Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что более 245 тыс. абитуриентов подали заявки на поступление в российские вузы в рамках приёмной кампании 2026 года.

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