Роспотребнадзор запускает горячую линию по платному образованию

Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей платных образовательных услуг начнёт работу 6 июля.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Горячая линия продлится до 17 июля.
Специалисты проконсультируют граждан о порядке заключения договоров, оплате и возврате средств. Также они помогут оформить претензии к образовательным организациям.
«С 6 по 17 июля Роспотребнадзор проведёт всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг», — говорится в сообщении.
Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что более 245 тыс. абитуриентов подали заявки на поступление в российские вузы в рамках приёмной кампании 2026 года.