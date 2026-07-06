УВЗ: модернизация Т-80БВМ ведется по всем военно-техническим составляющим

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Модернизация основного боевого танка Т-80БВМ продолжается по всем составляющим военно-технического уровня. Об этом заявили ТАСС в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») по случаю 50-летия принятия на вооружение этой боевой машины.
«Совершенствование танка Т-80БВМ продолжается по всем составляющим военно-технического уровня: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости. Однако финальные параметры этих доработок пока остаются за рамками открытых публикаций. Главным результатом должно стать повышение эффективности боевого применения машины», — сказали в концерне.
Там отметили, что на танке Т-80БВ, принятом на вооружение в 1985 году, была впервые установлена динамическая защита типа «Контакт». Встроенная динамическая защита типа «Контакт-5» применялась на танках Т-80У. На танках Т-80БВМ была установлена уже динамическая защита типа «Реликт».
Кроме того, танки Т-80БВМ получили увеличенную скорость заднего хода, которая составляет примерно 11 км/ч, что заметно расширяет тактику применения танков.