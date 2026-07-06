УВЗ: модернизация Т-80БВМ ведется по всем военно-техническим составляющим

Там отметили, что на танке Т-80БВ, принятом на вооружение в 1985 году, была впервые установлена динамическая защита типа «Контакт». Встроенная динамическая защита типа «Контакт-5» применялась на танках Т-80У. На танках Т-80БВМ была установлена уже динамическая защита типа «Реликт».