Гимарайнс — первый за 40 лет футболист Бразилии, не забивший пенальти в игре ЧМ

Полузащитник сборной Бразилии Бруно Гимарайнс не смог реализовать пенальти в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с Норвегией.
На данный момент счёт в матче 0:0.
На 14-й минуте хавбек не смог забить 11-метровый удар.
Таким образом, он стал первым за 40 лет футболистом Бразилии, не забившим пенальти по ходу матча ЧМ.
В 1986 году во время матча Бразилии и Франции (1:1, 3:4) пенальти не реализовал Зико.
Ранее Анчелотти допустил выход Неймара в стартовом составе Бразилии на матч ЧМ-2026 с Норвегией.
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