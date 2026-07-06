УВЗ работает над всеракурсной защитой от дронов для танков семейства Т-80

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» проводит работы по всеракурсной защите от беспилотников для танков семейства Т-80. Об этом сообщили ТАСС в концерне по случаю 50-летия принятия на вооружение этой боевой машины.
«Современные танки имеют дифференцированное бронирование с приоритетом защиты лобовых проекций. Для защиты от новых угроз, особенно от БПЛА, проводятся работы по всеракурсной защите экипажа и основных агрегатов. В первую очередь применение динамической защиты, различных механических преград и систем установки помех каналам управления БПЛА», — сказали в концерне.
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