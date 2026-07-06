Русскоязычные хакеры взломали электронную почту сотрудников МИД Великобритании

Среди взломанных аккаунтов оказались учетные записи IT-специалистов британских посольств в Таиланде и на Маврикии, а также сотрудников местных органов власти в Дербишире и Уолтем-Форесте на востоке Лондона. Кроме того, часть утекших данных дает доступ к системам Национальной службы здравоохранения (NHS), поставщиков энергии и ключевых дистрибьюторов лекарственных средств.